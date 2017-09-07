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В Сумах обустраивают «насосный» парк (фотофакт)

Сегодня, 14:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

Начался ремонт пешеходной дорожки в парке на Привокзальной площади. Дорога, которая идет от местного рыночка до проходной «Насосэнергомаша», уже давно нуждалась в ремонте. Рабочие даже протоптали рядом альтернативную дорожку по газону, поскольку ходить по сплошным ямам было не очень комфортно. На этой же дороге по утрам располагаются торгующие молочными продуктами, ягодами, овощами, посадочным материалом фермеры из прилегающих сел.
На пешеходной дорожке начали снимать изувеченный асфальт и подготовили место под бордюрный камень. Поговорить с рабочими не удалось, работы на этом участке пока не проводятся.

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