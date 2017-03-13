Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.03 Пятница

В Сумах наехали на ребенка

Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах наехали на ребенка

23 марта в Сумах на ул. Ильинской 52-летний водитель за рулем Skoda Octavia совершил наезд на 9-летнюю девочку. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, ребенок с ушибом левого бедра и голени, переломом левого бедра и ушибом лба госпитализирован в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

Напечатать Письмо автору Просмотров 168 Комментариев 0

читайте также
Под Сумами горел гараж с авто
Под Сумами горел гараж с авто
13.03.2017, 11:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.03.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 201 Комментариев 0
За связь ответят: обыски в Сумах (фото, видео) 4 фото
За связь ответят: обыски в Сумах (фото, видео)
27.02.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 316 Комментариев 0
Резонансное дело в Сумах: будет сидеть до 21 апреля (видео)
Резонансное дело в Сумах: будет сидеть до 21 апреля (видео)
27.02.2017, 09:17 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 761 Комментариев 0
Не разминулись в центре Сум (фото) 6 фото
Не разминулись в центре Сум (фото)
13.02.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 350 Комментариев 1
В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто 2 фото
В Сумах у лишенного прав водителя «арестовали» авто
10.02.2017, 19:17 Новость
Панорама Панорама 10.02.2017, 19:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 186 Комментариев 1
В Сумах быдло напомнило о себе (фотофакт) 3 фото
В Сумах быдло напомнило о себе (фотофакт)
28.12.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 120 Комментариев 0
В спальном микрорайоне Сум сбили пешехода
В спальном микрорайоне Сум сбили пешехода
07.12.2016, 10:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.12.2016, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 332 Комментариев 0
В Сумах авто занесло на электроопору (фото) 6 фото
В Сумах авто занесло на электроопору (фото)
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Панорама 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 430 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, должна ли Украина разрешить выступать на «Евровидении 2017» участнице от России Юлии Самойловой?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Компания «Автомеханика» поможет вам открыть свою СТО
Вчера, 14:43
admin admin Вчера, 14:43 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Современные ноутбуки: как выбрать лучший
21.03.2017, 15:54
admin admin 21.03.2017, 15:54 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Єврокомісія незадоволена "Роттердамом +", повідомили Порошенку http://espreso.tv/news/2017/03/17/yevrokomisiya_nezadovolena_quotrotterdamom_quot_povidomyly_poroshenku
22.03.2017, 16:50
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Формула "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту" ДІЄ НА ВСЕ ВУГІЛЛЯ, що спалюється на станціях теплової генерації (75% належить ДТЕК). Незалежно від ...
22.03.2017, 16:45
chupaka к материалу
Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт)
Очередная покупка по завышенной цене от коммунальной Сумской детской клиники Св.Зинаиды - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-24-000233-b
21.03.2017, 11:12
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII