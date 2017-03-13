23 марта в Сумах на ул. Ильинской 52-летний водитель за рулем Skoda Octavia совершил наезд на 9-летнюю девочку. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, ребенок с ушибом левого бедра и голени, переломом левого бедра и ушибом лба госпитализирован в Сумскую областную детскую клиническую больницу.
В Сумах наехали на ребенка
Сегодня, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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