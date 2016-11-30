В Сумах хотят построить водоотвод на ул. Щорса

С целью выработки действенного механизма противодействия процессам подтопления в г. Сумы 16 февраля 2016 года на базе Конгресс-центра Сумгу состоялось заседание «круглого стола», в котором приняла участие заместитель начальника Сумского областного управления водних ресурсов Елена Вакарчук. Основной задачей «круглого стола» стала разработка первоочередных мер по предупреждению, а также ликвидации подтоплений домовладений в городе Сумы путем консолидации работы специалистов и руководителей государственных органов, местного самоуправления, специализированных проектных институтов, — информирует пресс-служба Сумского областного управления водных ресурсов. По результатам обсуждения для достижения ощутимых результатов уже в 2017 году были определены первоочередные шаги:

1) определить организацию, которая разработает научно-проектную документацию по снижению негативного влияния вредного действия вод по ул. Щорса в г. Сумы;

2) рассмотреть вопрос о возможности строительства централизованного водоотведения по ул. Щорса, г. Сумы;

3) провести научно-технические исследования состояния бассейна рек Сумка, Стрелка, Попадько и Псел в пределах г. Сумы.