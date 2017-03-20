В Сумах будет парк для людей (фото)

Таков главный месседж работы победителя конкурса по определению концепции реконструкции парка им. Кожедуба. Больше лавочек, освещения, дорог и мостов, чтобы в парк можно было попасть с любой стороны. Функциональное насыщение» каждой зоны и Зеленый театр как место отдыха и общения. Работа подготовлена коллективом студентов Сумского строительного колледжа: разработчики Данила Камчатный, Антон Железнов и Анна Бузюк.

2 место заняла работа «Архитектурного центра» (директор Владимир Быков, исполнитель- Татьяна Севидова).



3 место – у коллектива из СНАУ (разработчики Наталья Квасова, Александр Иванов, Ярослава Лебедева, Андрей Крядов, руководители – Евгений Борода, Сергей Борода и Петр Борода).

12 мая огласили результаты конкурса работ на определение концепции реконструкции парка им. И. Кожедуба. В конкурсе принимали участие 6 проектов. Каждый имел зашифрованный номер, а авторов назвали позже. Скоро их наградят за участие в конкурсе: за 1 место – 10 тыс. грн., 2 – 5 тыс. грн и 3 место – 3 тыс. грн.

А вот коллектив Школы архитектуры и дизайна (директор Тамара Кубракова) свои призы получили сразу: предприниматели поощрили юные таланты «орудиями производства», чтобы они сделали еще не один проект, и таинственным «приятным сюрпризом».