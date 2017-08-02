Смерть от косы и тока на Сумщине

18 сентября в одном из сел Роменского района 55-летний житель ехал на велосипеде и упал на косу, получил колото-резаную рану плеча и умер. В этот же день в Ахтырском районе 18-летний парень во время хозработ прикоснулся рукой к портативной мельнице. От удара током умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 18 сентября на территории Сумской области зафиксированы 65 несчастных случаев, в котором погибли 48 человек (в прошлом году на эту же дату – 133 с 83 погибшими).