16 февраля Кролевецкий городской совет присоединился к флешмобу с поздравлениями братского народа Литовской республики с Днем восстановления государственности Литвы!
Tautos j? Ga vienyb? Je — Сила народа в единстве!!!, — сообщает сайт Кролевецкого горсовета
Сила-в единстве: флешмоб на Сумщине
16 февраля Кролевецкий городской совет присоединился к флешмобу с поздравлениями братского народа Литовской республики с Днем восстановления государственности Литвы!
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
31.01.2017, 11:05 Новость
27.01.2017, 13:31 Новость
Панорама Подписаться 27.01.2017, 13:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 451 Комментариев 0 Поддержали 0
19.01.2017, 15:12 Новость
Панорама Подписаться 19.01.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0 Поддержали 0
19.12.2016, 17:07 Новость
24.11.2016, 09:10 Новость
11.11.2016, 17:16 Новость
10.11.2016, 14:03 Новость
Панорама Подписаться 10.11.2016, 14:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2016, 15:27 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.11.2016, 15:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 369 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 12:22
admin Подписаться Вчера, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 10:47
admin Подписаться 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 335 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 15:01
admin Подписаться Сегодня, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 1 Поддержали 0
14.02.2017, 20:16
admin Подписаться 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 17:17
admin Подписаться 14.02.2017, 17:17 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 18:22
admin Подписаться 13.02.2017, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 17:36
admin Подписаться 13.02.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
А Новая почта научилась доставлять посылки из Китая? Мало того, что недобросовестно потеснила Укрпочту на международных пересылках, так еще и ...Сегодня, 15:39
http://m.nv.ua/ukraine/events/prezident-podderzhal-blokadu-okkupirovannogo-donbassa-lucenko-51490.htmlСегодня, 15:33