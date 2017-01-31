Сила-в единстве: флешмоб на Сумщине

16 февраля Кролевецкий городской совет присоединился к флешмобу с поздравлениями братского народа Литовской республики с Днем восстановления государственности Литвы!

Tautos j? Ga vienyb? Je — Сила народа в единстве!!!, — сообщает сайт Кролевецкого горсовета