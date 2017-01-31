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16.02 Четверг

Сила-в единстве: флешмоб на Сумщине

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Сила-в единстве: флешмоб на Сумщине

16 февраля Кролевецкий городской совет присоединился к флешмобу с поздравлениями братского народа Литовской республики с Днем восстановления государственности Литвы!
Tautos j? Ga vienyb? Je — Сила народа в единстве!!!, — сообщает сайт Кролевецкого горсовета

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