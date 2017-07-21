Праздничное ДТП в Сумах

2 сентября в 10:10 на перекрестке Первомайской-Ярослава Мудрого в Сумах 62-летний водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Carisma, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого 62-лений сумчанин с вывихом правой плечевой кости был госпитализирован в ортопедию первой горбольницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 3 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 252 ДТП, в которых 47 человек погибли и 328 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 332 ДТП, в которых 45 человека погибли и 404 пострадали).