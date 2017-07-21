2 сентября в 10:10 на перекрестке Первомайской-Ярослава Мудрого в Сумах 62-летний водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Carisma, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого 62-лений сумчанин с вывихом правой плечевой кости был госпитализирован в ортопедию первой горбольницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 3 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 252 ДТП, в которых 47 человек погибли и 328 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 332 ДТП, в которых 45 человека погибли и 404 пострадали).
Праздничное ДТП в Сумах
2 сентября в 10:10 на перекрестке Первомайской-Ярослава Мудрого в Сумах 62-летний водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Carisma, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого 62-лений сумчанин с вывихом правой плечевой кости был госпитализирован в ортопедию первой горбольницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 502 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
21.07.2017, 12:07 Новость
19.07.2017, 14:07 Новость
19.07.2017, 11:02 Новость
17.07.2017, 09:08 Новость
06.07.2017, 11:13 Новость
05.07.2017, 11:01 Новость
Панорама Подписаться 05.07.2017, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы Просмотров 354 Комментариев 0 Поддержали 0
04.07.2017, 10:17 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 04.07.2017, 10:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 391 Комментариев 0 Поддержали 0
26.06.2017, 07:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 26.06.2017, 07:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 317 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
28.08.2017, 12:39
admin adminych Подписаться 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 1
17.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 311 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 2 Поддержали 0
17.08.2017, 14:59
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 119 Комментариев 0 Поддержали 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 413 Комментариев 0 Поддержали 2
10.08.2017, 15:36
admin adminych Подписаться 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...31.08.2017, 23:21
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...31.08.2017, 14:46