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Праздничное ДТП в Сумах

Вчера, 12:06 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Праздничное ДТП в Сумах

2 сентября в 10:10 на перекрестке Первомайской-Ярослава Мудрого в Сумах 62-летний водитель Daewoo Lanos не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Carisma, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого 62-лений сумчанин с вывихом правой плечевой кости был госпитализирован в ортопедию первой горбольницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 3 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 252 ДТП, в которых 47 человек погибли и 328 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 332 ДТП, в которых 45 человека погибли и 404 пострадали).

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