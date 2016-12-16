Темно, нечищено, транспорт ходит с перебоями, да еще в ужасном состоянии. Так жители Басов характеризуют житие-бытие в этом микрорайоне. «С транспортом после 16:00 сплошные проблемы. После 17-ти сорок минут «коридор», когда вообще нет транспорта на Басах. Люди с детьми вынуждены штурмовать переполненные маршрутки. Половина не влазит», — сообщила Светлана и предоставила фото, сделанные в четверг вечером.
Попробуй попади: маршрутки на Басах в Сумах (фотофакт)
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