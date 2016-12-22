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Под Сумами повесился мужчина

Сегодня, 09:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Под Сумами повесился мужчина

19 января дома в Сумском районе повесился 35-летний мужчина. При жизни он злоупотреблял спиртным и вел антиобщественный способ жизни, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 12 человек (в прошлом году на эту же дату – 14).

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