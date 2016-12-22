Под Сумами повесился мужчина

19 января дома в Сумском районе повесился 35-летний мужчина. При жизни он злоупотреблял спиртным и вел антиобщественный способ жизни, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 12 человек (в прошлом году на эту же дату – 14).