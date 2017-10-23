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Переходите правильно: ДТП в Сумах

Сегодня, 10:52 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Переходите правильно: ДТП в Сумах

29 октября в 18:50 на пр. Курский в Сумах 29-летний житель областного центра за рулем автомобиля Seat Toledo совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате 47-летняя сумчанка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной затылка, закрытым переломом большой кости голени со смещением госпитализирована в нейрохирургию областной больницы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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