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Общественного активиста из Ахтырки посадили в «психушку»

Сегодня, 12:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
Общественного активиста из Ахтырки посадили в «психушку»

Человека зовут Виктор Рыбальченко, он известен своей активностью давно, причем не только в родной Ахтырке, но и в Сумах, и в Киеве. Участвовал еще в первом «помаранчевом» майдане, не мирится с несправедливостью, от кого бы она ни исходила, поэтому заработал репутацию личности не то, чтобы неадекватной, но весьма неудобной. А в КЗ Областная психиатрическая больница» его забрали в принудительном порядке на основании показаний свидетелей о том, что Виктор Рыбальченко якобы угрожал совершить самоубийство то ли путем самосожжения, то ли самоповешения. В своей апелляционной жалобе на решение Ахтырского горрайонного суда Рыбальченко указывает на то, что выслушанные судом свидетели являются сотрудниками полиции и имеют основания для личной неприязни к нему, другие же свидетели говорят о его суицидальных намерениях с чужих слов. Так или иначе человек сидит в психушке и ему сейчас очень не сладко. Душевному равновесию пребывание в данном медицинском учреждении никак не способствует.

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