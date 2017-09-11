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Несчастный случай на Сумщине: угорела женщина

Сегодня, 08:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Несчастный случай на Сумщине: угорела женщина

12 ноября на Сумщине произошел несчастный случай. В Путивльском районе 80-летняя женщина умерла от отравления угарным газом. По предварительным данным, в следствие неисправности печного отопления произошло задымление жилья, которое привело к трагическим последствиям. Начато уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 12 ноября на территории Сумской области зафиксированы 82 несчастных случая, в котором погибли 60 человек (в прошлом году на эту же дату – 150 с 95 погибшими).

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