Недоделкины в Сумах

Перевигаясь по улицам родного города, хочется предупредить гостей: «Здесь ходить нельзя!»

Псельская. Это не единственная улица нашего города, которая, мягко говоря, не совсем в порядке. Селились здесь главные люди города, которых теперь назвали бы бизнесменами, а по-старорежимному они были купцами. Это был народ, себя уважающий, и, как можно видеть на старинных фото, улица содержалась в состоянии «ничего себе». Но случилось так, что асфальтовое покрытие там не ремонтировалось несколько лет подряд, отчего улица стала непроходимой. Заметили это и начали ремонт на участке от католического храма до гостиницы «Химик». Ремонт равен временным неудобствам по определению. Однако на Псельской он почему-то длится и длится. Когда работы ведутся, на улице присутствуют рабочие и техника, жители сохраняют спокойствие. Но вот если вырыта довольно глубокая канава, установлен заградительный барьер и на этом — все, страшно становится. Тем более что в самом начале улицы ямы на проезжей части просто заполнили битым кирпичом. Машины его как следует утрамбовали, ямы стали не такими глубокими — одним словом, все получилось, будто так и было задумано. Когда ремонт только начинался, мы связывались с УКСом — главным подрядчиком. Виталий ШИЛОВ, начальник, сказал в начале апреля, что работы будут закончены в мае. Май заканчивается. Мы не хотим сказать, что УКС не работает, КП «Дорремстрой» ничего не делает. Понимаем, что работы ведутся то там, то здесь, а где именно — зависит от решения сессии депутатов горсовета. Непонятно только, почему в одном месте следует начать и бросить, чтобы начинать где-то еще.

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Старый город. Состояние старинной Псельской напоминает подготовку к военным действиям. Сумчане решили начать, но не решили закончить

Алексей Сикорский, «Панорама» №21