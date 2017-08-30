25 октября на озере Скоропадского в Глухове утонула 64-летняя женщина, страдающая расстройством психики. В рамах начатого уголовного производства выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
В этот же день около с. Дубровка Шосткинского района утонул 60-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 25 октября на территории Сумской области зафиксированы 76 несчастных случаев, в котором погибли 54 человека (в прошлом году на эту же дату – 146 с 91 погибшим).
На Сумщине утонули рыбак и больная женщина
Сегодня, 07:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
25 октября на озере Скоропадского в Глухове утонула 64-летняя женщина, страдающая расстройством психики. В рамах начатого уголовного производства выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Напечатать Письмо автору Просмотров 186 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
30.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 30.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 348 Комментариев 0 Поддержали 0
28.08.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 363 Комментариев 0 Поддержали 0
28.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 238 Комментариев 0 Поддержали 0
23.08.2017, 14:46 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.08.2017, 14:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 541 Комментариев 0 Поддержали 0
23.08.2017, 12:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.08.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0 Поддержали 0
23.08.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 423 Комментариев 0 Поддержали 0
23.08.2017, 08:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.08.2017, 08:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 204 Комментариев 0 Поддержали 0
22.08.2017, 15:20 Новость
Панорама Подписаться 22.08.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 168 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 193 Комментариев 0 Поддержали 0
20.10.2017, 15:44
admin adminych Подписаться 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 527 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 10:59
admin adminych Подписаться Сегодня, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:54
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 11:11
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
22.10.2017, 11:36
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...20.10.2017, 23:44