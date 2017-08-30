На Сумщине утонули рыбак и больная женщина

25 октября на озере Скоропадского в Глухове утонула 64-летняя женщина, страдающая расстройством психики. В рамах начатого уголовного производства выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день около с. Дубровка Шосткинского района утонул 60-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 октября на территории Сумской области зафиксированы 76 несчастных случаев, в котором погибли 54 человека (в прошлом году на эту же дату – 146 с 91 погибшим).