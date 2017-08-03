19 сентября в Белопольском районе утонул 43-летний рыбак, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 сентября на территории Сумской области зафиксированы 66 несчастных случаев, в котором погибли 49 человек (в прошлом году на эту же дату – 133 с 83 погибшими).
На Сумщине утонул рыбак
Вчера, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
19 сентября в Белопольском районе утонул 43-летний рыбак, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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