На Сумщине утонул рыбак

19 сентября в Белопольском районе утонул 43-летний рыбак, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 сентября на территории Сумской области зафиксированы 66 несчастных случаев, в котором погибли 49 человек (в прошлом году на эту же дату – 133 с 83 погибшими).