На Сумщине снова досталось пешеходу

25 декабря в Ромнах 39-летний местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Ланос допустил наезд на пешехода. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате наезда 55-летний мужчина с открытым переломом правой ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами головы доставлен в местную больницу.