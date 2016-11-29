Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.12 Вторник

На Сумщине снова досталось пешеходу

Сегодня, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине снова досталось пешеходу

25 декабря в Ромнах 39-летний местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Ланос допустил наезд на пешехода. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате наезда 55-летний мужчина с открытым переломом правой ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами головы доставлен в местную больницу.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
29.11.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.11.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 317 Комментариев 0
На Сумщине в саду повесился мужчина
На Сумщине в саду повесился мужчина
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 272 Комментариев 0
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото) 3 фото
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото)
28.11.2016, 10:25 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 347 Комментариев 0
На Сумщине повесился мужчина
На Сумщине повесился мужчина
27.10.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.10.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 210 Комментариев 0
На Сумщине сбили велосипедистку
На Сумщине сбили велосипедистку
25.10.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0
Сэлфи на Сумщине: власти Глухова точно не забудут (фото)
Сэлфи на Сумщине: власти Глухова точно не забудут (фото)
13.09.2016, 14:00 Новость
Панорама Панорама 13.09.2016, 14:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 276 Комментариев 0
На Сумщине во время получения взятки задержан руководитель смены таможенного поста «Бачевск» (фото) 3 фото
На Сумщине во время получения взятки задержан руководитель смены таможенного поста «Бачевск» (фото)
12.09.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 12.09.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 315 Комментариев 0
Вот это размах! Плантация на Сумщине (фото) 2 фото
Вот это размах! Плантация на Сумщине (фото)
12.09.2016, 07:18 Новость
Панорама Панорама 12.09.2016, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 541 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Почему гвоздики? Читай подробней статью!
16.12.2016, 12:09
admin admin 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 3
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
25.12.2016, 15:58
Подземный переход
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII