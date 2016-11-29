25 декабря в Ромнах 39-летний местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Ланос допустил наезд на пешехода. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате наезда 55-летний мужчина с открытым переломом правой ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами головы доставлен в местную больницу.
На Сумщине снова досталось пешеходу
Сегодня, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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