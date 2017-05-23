Депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения, а именно участие в голосовании о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 6 800 грн.
Ахтырской местной прокуратурой безотлагательно был заявлен иск о признании незаконным и отмене указанного решения сессии, поскольку оно принято в условиях реального конфликта интересов. Как сообщила прокурор Ахтырской местной прокуратуры Татьяна Федченко, пока суд согласился с доводами прокуратуры, исковые требования удовлетворены в полном объеме
На Сумщине оменили решение сессии и оштрафовали депутата
Сегодня, 15:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения, а именно участие в голосовании о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 6 800 грн.
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