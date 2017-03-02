На Сумщине мужчина попал под борону

26 апреля в с. Воздвиженское Ямпольского района во время сельхозработ 45-летний мужчина упал с трактора под управлением 16-летнего парня. Мужчина попал под борону и погиб на месте события.

В этот же день в травматологию Шосткинской ЦРБ с диагнозом травматическое растрощение четырех пальцев правой кисти госпитализирован 45-летний слесарь местного завода, который получил травмы на рабочем месте во время ремонта дробильной машины, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 26 апреля на территории Сумской области зафиксированы 23 несчастных случая, в которых погибли 12 человек (в прошлом году на эту же дату – 40 с 13 погибшими).