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27.04 Четверг

На Сумщине мужчина попал под борону

Сегодня, 08:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мужчина попал под борону

26 апреля в с. Воздвиженское Ямпольского района во время сельхозработ 45-летний мужчина упал с трактора под управлением 16-летнего парня. Мужчина попал под борону и погиб на месте события.
В этот же день в травматологию Шосткинской ЦРБ с диагнозом травматическое растрощение четырех пальцев правой кисти госпитализирован 45-летний слесарь местного завода, который получил травмы на рабочем месте во время ремонта дробильной машины, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 апреля на территории Сумской области зафиксированы 23 несчастных случая, в которых погибли 12 человек (в прошлом году на эту же дату – 40 с 13 погибшими).

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