На Сумщине мотоциклист врезался в забор

12 мая около 18:40 в с. Поповка 24-летний водитель на мотоцикле Днепр-11 без номерных знаков не справился с управлением и допустил столкновение с забором домохозяйства. В результате ДТП получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и резаную рану правой щеки. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Конотопской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.