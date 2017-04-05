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На Сумщине мотоциклист врезался в забор

Сегодня, 12:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мотоциклист врезался в забор

12 мая около 18:40 в с. Поповка 24-летний водитель на мотоцикле Днепр-11 без номерных знаков не справился с управлением и допустил столкновение с забором домохозяйства. В результате ДТП получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и резаную рану правой щеки. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Конотопской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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