Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.09 Понедельник

На Сумщине горело сельсоветовское авто

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине горело сельсоветовское авто

17 сентября в 20:30 в с. Верхняя Сыроватка на ул. Набережной около одного из частных домовладений произошло возгорание служебного автомобиля ВАЗ 2107. Машина принадлежит сельсовету. Возгорание ликвидировано заявителем. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Огнем повреждена передняя часть автомобиля, передние колеса и салон, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 140 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине утонули двое
На Сумщине утонули двое
14.08.2017, 10:53 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 10:53 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 307 Комментариев 0
На Сумщине смертельное столкновение с электроопорой 5 фото
На Сумщине смертельное столкновение с электроопорой
14.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 455 Комментариев 0
На Сумщине в ДТП погибли двое
На Сумщине в ДТП погибли двое
14.08.2017, 07:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.08.2017, 07:47 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 358 Комментариев 0
На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии
На Сумщине СБУ разоблачила взяточника из колонии
11.08.2017, 18:18 Новость
Панорама Панорама 11.08.2017, 18:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 57 Комментариев 0
Не от хорошей жизни: самоубийство пенсионеров на Сумщине
Не от хорошей жизни: самоубийство пенсионеров на Сумщине
11.08.2017, 17:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.08.2017, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 247 Комментариев 1
На Сумщине мотоцикл влетел в забор
На Сумщине мотоцикл влетел в забор
29.06.2017, 11:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.06.2017, 11:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 226 Комментариев 0
На Сумщине осквернили могилы воинов (фото) 7 фото
На Сумщине осквернили могилы воинов (фото)
29.06.2017, 10:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 10:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 285 Комментариев 0
На Сумщине столкновение на встречной (фото) 3 фото
На Сумщине столкновение на встречной (фото)
28.06.2017, 15:39 Новость
Панорама Панорама 28.06.2017, 15:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 112 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 139 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 379 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 2
последние комментарии
Михаил Матрасин к материалу
Как выбрать качественный товар для детей
Также стараемся выбирать для своих детей все самое лучшее, так было и с матрасом выбирали долго пока не нашли в ...
Вчера, 11:18
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
11.09.2017, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII