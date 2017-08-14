17 сентября в 20:30 в с. Верхняя Сыроватка на ул. Набережной около одного из частных домовладений произошло возгорание служебного автомобиля ВАЗ 2107. Машина принадлежит сельсовету. Возгорание ликвидировано заявителем. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Огнем повреждена передняя часть автомобиля, передние колеса и салон, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине горело сельсоветовское авто
Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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