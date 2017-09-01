26 октября около с. Шевченково в Глуховском районе 41-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21014 столкнулся с Renault под управлением 47-летнего мужчины. В результате столкновения пострадал пассажир ВАЗа. 40-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти, ушиб легких и сердца, что привело к инфаркту миокарда. Пострадавший госпитализирован в Глуховскую ЦРБ. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине ДТП спровоцировало инфаркт у пассажира легковушки
Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Напечатать Письмо автору Просмотров 182 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
01.09.2017, 12:35 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 361 Комментариев 0 Поддержали 0
01.09.2017, 10:48 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.09.2017, 10:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 349 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 157 Комментариев 0 Поддержали 0
31.08.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.08.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 837 Комментариев 0 Поддержали 1
30.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Подписаться 30.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 358 Комментариев 0 Поддержали 0
29.08.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 29.08.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 310 Комментариев 0 Поддержали 0
29.08.2017, 07:40 Новость
Ирина Власова Подписаться 29.08.2017, 07:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 173 Комментариев 0 Поддержали 0
28.08.2017, 13:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.08.2017, 13:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 291 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 546 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 19:11
admin adminych Подписаться Сегодня, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
17.10.2017, 16:05
admin adminych Подписаться 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
та це ж справжній бєспрєдєл!!! З яких це пір заборонили кидати чиновників у сміттєвий бак! Ні, я насилу пережив що ...Вчера, 08:00
Точно, надо уметь отличить подделки. Хотя приятная цена не всегда означает плохое качество.Например, наша светодиодная лампа покупалась на сайте https://www.osvetim.com.ua/shop/svetodiodnue-nastolnue-lampu-kupit/ ...27.10.2017, 11:09