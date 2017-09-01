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На Сумщине ДТП спровоцировало инфаркт у пассажира легковушки

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине ДТП спровоцировало инфаркт у пассажира легковушки

26 октября около с. Шевченково в Глуховском районе 41-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21014 столкнулся с Renault под управлением 47-летнего мужчины. В результате столкновения пострадал пассажир ВАЗа. 40-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти, ушиб легких и сердца, что привело к инфаркту миокарда. Пострадавший госпитализирован в Глуховскую ЦРБ. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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