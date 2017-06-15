Любите братьев наших меньших

Президент одобрил новые наказания за издевательства над животными

Последний месяц лета начался с приятных новостей для защитников животных.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения гуманного отношения к животным) подписан президентом 1 августа. Соответствующие изменения уже внесены в Уголовный кодекс.

Сумской приговор

Хотелось бы напомнить историю, когда в Сумах мужчина посреди людного места достал нож и зарезал собаку. На городском рынке на Химгородке мужчина 1 марта распорол ножом брюхо собаки и пошёл со спокойной душой пить пиво. Всё произошло прямо на глазах детей и взрослых. Без эмоций за жестоким обращением с животным наблюдала подруга живодёра. Всем, кто хотел остановить или задержать убийцу, он пригрозил расправой. Животное умерло в ветеринарной клинике через несколько часов. Прокуратура требовала высшего наказания — 6 месяцев лишения свободы. Громкое судебное разбирательство по этому инциденту закончилось до принятия изменений. Так, 13 июня Заречный суд г. Сумы приговорил всего лишь к трем месяцам ареста Александра СЫЧА, который обвинялся по ч. 1 ст. 299 УК Украины — жестокое обращение с животными. Дело приобрело широкий общественный резонанс, на заседаниях присутствовали сумские волонтеры и активисты. Приговор сумскому живодеру пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения — сообщает пресс-служба суда.

Если бы судебное разбирательство проходило уже после принятия нового закона, мужчине бы грозило как минимум 6 месяцев тюрьмы. А с учетом того, что все это произошло на глазах у детей, живодер лишился бы свободы сроком как минимум на 5 лет.

Ужесточение наказания

Теперь за жестокое обращение с животными, если оно было покалечено или убито, натравливание одного животного на другое, публичный призыв к жестокому обращению с животными предусмотрен арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. До этого за подобные действия был предусмотрен штраф или арест на срок до 6 месяцев. За те же действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или совершенные повторно, или совершенные группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. До этого усиление наказания было предусмотрено только за те же действия в присутствии малолетнего, это увеличение штрафа или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Отныне за жестокое поведение с животными (нанесение побоев, издевательство, другие действия, которые принесли животному физическую боль и страдания) устанавливаются новые штрафы. Теперь они составляют 3400-5100 гривен с конфискацией животного, если для него существует угроза со стороны хозяина. Ранее штраф за такие действия составлял от 153 до 357 гривен. Также теперь действия, совершенные относительно двух и более животных группой людей, влекут за собой штраф от 5100 гривен до 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае, если его пребывание у хозяина несет угрозу жизни или здоровью животного. Кроме того, статьей 299 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что насильственные действия относительно животных, которые направлены на удовлетворение половой страсти, теперь будут наказываться штрафом от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

Нюансы изменений

Для многих общественных активистов и зоозащитников, которые регулярно выходили на акции протеста против насилия над животными, принятие закона стало действительно хорошей новостью. Наконец за жестокое отношение к животным будет предусмотрена более высокая ответственность. Сейчас в отношении защиты животных общество получило первый шаг в правильном направлении, а дальше Верховная Рада должна будет предложить механизм и дополнительные законы для регуляции уже принятых изменений.

Появляется понятие уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. За него могут наказывать до восьми лет лишения свободы. Конечно, восемь лет — это крайний случай, когда преступление совершено группой лиц, в присутствии несовершеннолетних. Но если раньше те жуткие садисты, которые вырезали глаза животным, а затем снимали это на видео, обходились штрафами в несколько сотен гривен, сейчас будут нести уже более высокую ответственность.

В Украине остается неурегулированным вопрос контролирующих органов, которые будут следить за выполнением этих законов. Критики закона говорят, что внесенные изменения пока не могут решить всю проблему, поскольку обычно при вызове полиции даже сами патрульные не знают, как действовать дальше. Законодательство пока не предусматривает дальнейших действий правоохранительных органов по этому вопросу.

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №34