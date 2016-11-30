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В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине

Сегодня, 13:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине

28 декабря в Белопольском районе 36-летний сумчанин за рулем Volkswagen не справился с управлением и вылетел в кювет. С растяжением связок шейно-грудного отдела позвоночника и предположительно закрытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в ЦГБ.
В этот же день в Глуховском районе 51-летняя женщина за рулем Hyundai совершила наезд на отбойник — металлическое ограждение на дороге, в результате чего телесные повреждения в виде ушиба правого плеча и закрытую черепно-мозговую травму получил 41-летний пассажир легковушки, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 28 декабря с начала года на территории Сумской области произошло 468 ДТП с 568 пострадавшими и 58 погибшими (в прошлом году за аналогичный период – 627 ДТП, в которых пострадали 774 человек и 76 погибли).

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