Как сумчанка поборола страх

Сумчанка Руслана ХОЛОХОРЕНКО успешно прошла лечение лимфомы. В больнице она вела дневник, в котором записывала все, что с ней происходит. Сегодня это опубликованная книга-дневник «Оголена душа», которая вышла в ноябре 2015 г.

Сегодня Руслане 27 лет, и нее есть любимая работа, как волонтер эта девушка продолжает помогать онкобольным людям.

«Я помню тот самый день. День последней химии. Для меня это было долгожданным событием. Для меня окончание лечения стало вторым днем рождения. Я никак не могла дождаться, когда же снова заживу обычной жизнью, буду ходить на работу, гулять с друзьями и заниматься обыденными делами. Первым моим решительным шагом стала дерзкая фотосессия без волос и с боди-артом на теле. Для меня это было борьбой со своими страхами, ведь вначале потеря волос была для меня очень болезненна. Время, проведенное в больнице, дало мне понять, что внешность не главное и красота – в душе.

Где-то через месяц у меня начали понемногу расти волосы. И я решила, что пора выходить на работу. Очень неожиданно для меня настал, наверное, самый сложный момент лечения, даже, так сказать, его последствия. Я, вышедшая на улицу с дерзкой короткой стрижкой, услышала негативные комментарии. Работа с людьми стала для меня адом. Постоянные взгляды, насмешки и различные комментарии выбивали у меня почву из-под ног. Больше всего поражало, что негатив выплескивали взрослые люди, а не молодежь. Фразочки по поводу педикулеза или «Как ты докатилась до такой жизни?» вводили меня в замешательство. Очень часто во время работы я делала перерыв, чтобы забиться куда-нибудь в угол и поплакать. Я совершенно не ожидала столько негатива от людей. Мне было очень больно от того, что я так долго боролась за жизнь, прошла химиотерапию, держалась, находила в себе силы и верила и, вылечившись, в итоге получила такую гору негатива. Это стало для меня большим испытанием. Очень поддерживали друзья, которые до сих пор вспоминают, как красиво я выглядела с короткой стрижкой. Волосы отрасли потихоньку, да и работа уже другая…

Пройдя через весь этот негатив, оглянувшись назад, я могу с гордостью посмотреть в лицо каждому из них и сказать, что, прежде всего, нужно уметь подняться, найти в себе силы пройти через все испытания, которые преподносит жизнь, и с достоинством пройти каждое.

Мне жаль. Искренне жаль тех людей, которые злятся, тратя свою жизнь на агрессию и ненависть. Жаль тех, кто кричит и ссорится в толпе, ставя свое эго превыше человеческих чувств. Агрессия порождает агрессию. Доброе сердце – добрые дела…» — вспоминает Руслана окончание своего лечения и адаптацию после.

Ее книгу нельзя купить, поскольку она никогда не была коммерческим проектом. Автор отправляет ее в больницы, чтобы поддержать таких же, как она когда-то была, пациентов. Эту книгу-дневник можно найти в Сети. Но прочитать ее будет довольно сложно — в ней боль и отчаяние.

Фото: Побороть страх. Откровенная фотосессия позволила Руслане Холохоренко принять себя новой и стала обложкой ее книги

Мария Крупина, «Панорама» №16