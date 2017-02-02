После преображения в евродвор жители дома №27 по проспекту Лушпы не досчитались песочницы. «Во дворе положили плитку, а песочницу на время ремонта убрали, потом назад не вернули. У нас много детей, играть им оказалось негде. Мы ждали, ждали, потом собрались несколько человек и сами поставили своим детям песочницу.
Сделать нам это было несложно. Посоветую всем мыслить позитивно, менять себя и мир вокруг», — рассказывает жительница этого дома Мария Шепиль.
Для трех семей, которые взяли инициативу в свои руки, установка песочницы с песком обошлась в 1000 грн.
Инициативные сумчане вернули песочницу в евродвор
После преображения в евродвор жители дома №27 по проспекту Лушпы не досчитались песочницы. «Во дворе положили плитку, а песочницу на время ремонта убрали, потом назад не вернули. У нас много детей, играть им оказалось негде. Мы ждали, ждали, потом собрались несколько человек и сами поставили своим детям песочницу.
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