Есть чем гордиться: в Сумах одна из лучших библиотек в Украине

Библиотека Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко стала победителем конкурса «Библиотекарь года 2016», который проводился при поддержке Методического объединения библиотек высших учебных заведений Харьковской зоны.

Так, дипломы конкурса в номинации за лучший библиографический указатель отраслевого направления получили

Ирина СЕНЧА, заместитель директора Научной библиотеки, Валентина КОСЕНКО, заведующая информационно-библиографического отдела, а также Наталья ЧАЙКА, главный библиограф.