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19.01 Четверг

Есть чем гордиться: в Сумах одна из лучших библиотек в Украине

Сегодня, 15:30 Категория: Новость Рубрика: Образование Регион: Сумы
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Библиотека Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко стала победителем конкурса «Библиотекарь года 2016», который проводился при поддержке Методического объединения библиотек высших учебных заведений Харьковской зоны.
Так, дипломы конкурса в номинации за лучший библиографический указатель отраслевого направления получили
Ирина СЕНЧА, заместитель директора Научной библиотеки, Валентина КОСЕНКО, заведующая информационно-библиографического отдела, а также Наталья ЧАЙКА, главный библиограф.

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