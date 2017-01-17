Библиотека Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко стала победителем конкурса «Библиотекарь года 2016», который проводился при поддержке Методического объединения библиотек высших учебных заведений Харьковской зоны.
Так, дипломы конкурса в номинации за лучший библиографический указатель отраслевого направления получили
Ирина СЕНЧА, заместитель директора Научной библиотеки, Валентина КОСЕНКО, заведующая информационно-библиографического отдела, а также Наталья ЧАЙКА, главный библиограф.
Есть чем гордиться: в Сумах одна из лучших библиотек в Украине
Сегодня, 15:30 Категория: Новость Рубрика: Образование Регион: Сумы
Библиотека Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко стала победителем конкурса «Библиотекарь года 2016», который проводился при поддержке Методического объединения библиотек высших учебных заведений Харьковской зоны.
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