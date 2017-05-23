Дневник дня: в сумских аптеках лекарства доступны, только дорогие очень

Пришел знакомый весьма солидного возраста. Не надеется особенно ни на что — так, поговорить. О жизни вообще и в частности о программе «Доступні ліки» по-сумски. Дедушка регулярно покупает один и тот же набор необходимых ему лекарств в одной и той же аптеке. Только из месяца в месяц они становятся дороже, не прекращая быть в принципе доступными. Пенсионер пытался выяснить, почему в прошлый раз стоило столько, а теперь — больше чем на сотню подорожало. Объяснений он не понял, да и мы не поyяли бы, если бы пытались разобраться. Да и самые компетентные органы, видимо, ничего не понимают, или, наоборот — видят ситуацию во всей красоте и безысходности. Если лекарства остаются доступными, значит таковыми автоматически перестают быть хлеб, штаны, проезд на любимую дачу. От многих излишеств придется отказаться ради доступности жизненно необходимого.