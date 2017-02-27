15 марта в связи с вызовом свидетелей отложено рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы, который обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем (по ч.1 ст. 357, ч.2 ст . 361, ч.3 ст. 27-ч.1 ст.376 УК Украины) и неосторожное средней тяжести телесное повреждение (по ст. 128 УК Украины).
Следующее судебное заседание состоится 22 марта в 9:00. Председательствующий судья – Евгений Янголь, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда.
Дело вице-мэра Сум отложили
15 марта в связи с вызовом свидетелей отложено рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы, который обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем (по ч.1 ст. 357, ч.2 ст . 361, ч.3 ст. 27-ч.1 ст.376 УК Украины) и неосторожное средней тяжести телесное повреждение (по ст. 128 УК Украины).
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