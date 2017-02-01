Липы в начале проспекта стали заметно стройнее. Спилили с десяток нижних веток на первых двух деревьях.
Очень похоже на то, что коммунальное предприятие «Зеленстрой» просто расчищает видимость фасада недавно открывшегося кафе. Радует оперативность уборки. Ветки не валяются мусором, их тут же грузят на машину.
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На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото)
Липы в начале проспекта стали заметно стройнее. Спилили с десяток нижних веток на первых двух деревьях.
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