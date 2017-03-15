Жил-был кооператив в Сумах

Гаражно-строительный кооператив остался без денег и документов, уголовное производство закрыто

Этот кооператив называется «Харьковский», его гаражи расположены по ул. Героев Крут (Черепина). Выбрали молодого, энергичного председателя, а его административная энергия стала направляться не туда, куда хотелось бы большинству владельцев гаражей.

Действия во благо

Началось все со сбора денег на непонятные цели. Избранный председателем Александр ПАНЧЕНКО стал собирать с владельцев гаражей суммы из расчета 75 коп. за квадратный метр площади гаража. Сумма выходила с одной стороны скромная, с другой же — не такая, чтобы подарить, не задумываясь, — около 35 грн. каждый месяц. Вменялись ему и другие нарушения, как то: сбор с лиц, желающих вступить в кооператив, денег, которые потом не были переданы в кассу. Говорилось и о приеме на работу «левых» людей. Действующий ныне председатель кооператива Владимир ПОПОВ утверждает в разговоре с нами: Панченко подделал подписи на протоколах общего собрания членов кооператива при приеме людей на работу. Кроме того, собирал деньги якобы на ремонт дороги, потом подделал финансовый отчет, подделал подписи действительных членов правления…» Эти слова он подтверждал в своих заявлениях в Сумской горотдел УМВД Украины от 17.07 и 07.08. 2014 г. .

Состава преступления нет

А 30.01, но уже 2016 г. — дата «Постанови про закриття кримінального провадження», документа, подписанного следователем Ириной КУЛИШ. В документе приводятся показания свидетелей, членов кооператива, одни из которых говорят, что решение собрания о сборе 70 коп. за квадратный метр было, но куда делись деньги — они не знают; другие говорили, что собрание по этому вопросу было, но решения принято не было. Есть показания и о том, что собрания не было вообще. Что касается самого «героя», то постановление гласит: «Допитати Панченко О. С. на протязі тривалого часу не виявилося за можливе через виїзд останнього за межі м. Суми та невстановлення його місцезнаходження». И в постановляющей части: «Кримінальне впровадження… закрити у зв’язку з відсутністю складу в діянні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України». Расшифровываем: «Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Кстати, об имуществе. Как явствует из одного заявления в милицию, Александр Панченко незаконно завладел одним из гаражей, принадлежавших умершему члену кооператива, и продал его. У имущества была другая, законная владелица, которая вернула себе гараж через суд. Но, несмотря на это, никакого «впровадження» на явно не правого Панченко открыто не было. Вернули — и все.

Уйду я от вас в АТО!

Это решение было отменено решением Ковпаковского районного суда г. Сумы от 07 июня 2016 г. Из решения видно, что Александр Панченко ушел служить в АТО. То есть известно, в какой военной части его можно найти. Не искали, не допрашивали. Новый председатель обращался в военную часть, где служил председатель бывший. Суть ответов, полученных в 2015 г., такова: человек не виновен, пока вина не доказана в суде; информации об уведомлении о подозрении Панченко А. С. отсутствует.

Опять пристали!

Похоже, что члены кооператива обеспокоены розыском экс-председателя больше, чем все государственные органы вместе взятые. Владимир Попов показал копию справки, что по состоянию на 06.02. 2017 г. Панченко А. С. является лицом,которому объявлено подозрение по ряду совсем других статей, в которых речь идет о «шалостях» совсем другого уровня — о похищении людей, похищении огнестрельного оружия, его сбыте. Но и то, от чего пострадал именно кооператив: «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».

Не кары просим, а справедливости!

Подозреваемого задержали сотрудники ГУ НП Украины и увезли куда-то в контролируемую часть Луганской области для дальнейших законных действий. Кооператив остался без печати, без устава, без многих финансовых документов, исчезнувших вместе с экс-председателем. Осталось открытым «карне впровадження” в Сумах. По этой причине — запрет на регистрацию нового устава в управлении юстиции, налоги с гаражного кооператива — как с бизнесовой организации. Фактически вся деятельность кооператива парализована из-за того, что бывший председатель под следствием. Мирные люди не кары ему хотят, даже не денег, которые он украл у каждого из них, — не доказано судом, значит, не было. Кооператив «Харьковский» нижайше просит зарегистрирвать устав в соответствии с новым законодательством и жить дальше как некоммерческое объединение владельцев гаражей. Но нерешаемо пока.

Врез

Подозрения предъявлены бывшему председателю кооператива, а остальные владельцы гаражей фактически уже наказаны без всяких формальностей

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Торжество права. Это скромное строение было незаконно продано и возвращено судом законной владелице. Никто не наказан

Алексей Сикорский, «Панорама» №19