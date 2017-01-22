Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт)

В четверг 16 февраля более 50-ти сумских военных вышло с лопатами очищать остановки на участке от городского военкомата до АТБ по ул. Герасима Кондратьева. Сказали, что их попросил помочь мэр. Работали с энтузиазмом. «Давно бы так, а то скачем по волчим тропам. У меня столько знакомых падало в этом году. Огромное спасибо военным!», — заявила сумчанка Анна ТОКАРЬ. Многие прохожие останавливались понаблюдать за работой ребят.