В четверг 16 февраля более 50-ти сумских военных вышло с лопатами очищать остановки на участке от городского военкомата до АТБ по ул. Герасима Кондратьева. Сказали, что их попросил помочь мэр. Работали с энтузиазмом. «Давно бы так, а то скачем по волчим тропам. У меня столько знакомых падало в этом году. Огромное спасибо военным!», — заявила сумчанка Анна ТОКАРЬ. Многие прохожие останавливались понаблюдать за работой ребят.
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт)
Напечатать Письмо автору Просмотров 416 Комментариев 0 Поддержали 1
читайте также
22.01.2017, 19:19 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 22.01.2017, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 410 Комментариев 0 Поддержали 0
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Подписаться 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 302 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Подписаться 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 919 Комментариев 0 Поддержали 0
28.12.2016, 08:17 Новость
27.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Подписаться 27.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 238 Комментариев 0 Поддержали 0
26.12.2016, 19:57 Новость
Юлия Левковская Подписаться 26.12.2016, 19:57 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 142 Комментариев 0 Поддержали 0
11.11.2016, 09:09 Новость
07.11.2016, 16:13 Новость
Панорама Подписаться 07.11.2016, 16:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 12:22
admin Подписаться Вчера, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 10:47
admin Подписаться 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 335 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 15:01
admin Подписаться Сегодня, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 1 Поддержали 0
14.02.2017, 20:16
admin Подписаться 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 17:17
admin Подписаться 14.02.2017, 17:17 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 18:22
admin Подписаться 13.02.2017, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 17:36
admin Подписаться 13.02.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
А Новая почта научилась доставлять посылки из Китая? Мало того, что недобросовестно потеснила Укрпочту на международных пересылках, так еще и ...Сегодня, 15:39
http://m.nv.ua/ukraine/events/prezident-podderzhal-blokadu-okkupirovannogo-donbassa-lucenko-51490.htmlСегодня, 15:33