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Вход воспрещен: в Сумах началась реконструкция стадиона (фото)

Сегодня, 17:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

С 11 апреля в Сумах началась реконструкция стадиона «Авангард». Работы ведут сотрудники компании Федорченко, которая выиграла торги и готова выполнить работы за 18,5 млн грн. Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, на проведение работ из городского бюджета выделено 10 млн грн., еще 5 млн грн. рассчитывают получить из Фонда регионального развития. Рассмотрение проекта в Киеве должно состояться на следующей недели. «Если получим эти средства, то 3 млн грн. добавим из бюджета и тогда реконструкцию закончим в этом году. Если же нет, то работы продолжатся и в 2018-м», — сказал он.

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