У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка

23 апреля в Сумах на ул. Г. Крут на парковочной стоянке около «Эпицентра» 31-летний местный житель за рулем автомобиля Hyundai при маневре «задел» ребенка. В результате, 8-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом затылочной части и ссадинами на правой коленке госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.