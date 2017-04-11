23 апреля в Сумах на ул. Г. Крут на парковочной стоянке около «Эпицентра» 31-летний местный житель за рулем автомобиля Hyundai при маневре «задел» ребенка. В результате, 8-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом затылочной части и ссадинами на правой коленке госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка
Сегодня, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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