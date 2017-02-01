В центре Сум — ручное руководство (фотофакт)

Из-за отключенных светофоров в центре – на Покровской площади движение транспорта и пешеходов регулируют патрульные.

Энергетики предупредили офисы в центре, что в связи с проведением регламентных работ с 13:00 до 16:00 будет отключено электроснабжение. На самом деле свет отключили позже, а в 14:30 уже включили.