Из-за отключенных светофоров в центре – на Покровской площади движение транспорта и пешеходов регулируют патрульные.
Энергетики предупредили офисы в центре, что в связи с проведением регламентных работ с 13:00 до 16:00 будет отключено электроснабжение. На самом деле свет отключили позже, а в 14:30 уже включили.
В центре Сум — ручное руководство (фотофакт)
Из-за отключенных светофоров в центре – на Покровской площади движение транспорта и пешеходов регулируют патрульные.
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