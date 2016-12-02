Довольно часто в Сумах случаются проблемы с коммунальным транспортом. Каждый раз можно услышать все новые причины: троллейбусы не выехали из-за сильного мороза, оборвались линии электропередачи, очередная поломка, или же возгорание.
Вчера, например, сумчане не смогли выехать от остановки «Тепличный».
«Их или сразу много или вообще ни одного. Сегодня в 8:15 на остановку Тепличный приехало аж 3 троллейбуса , в итоге первый проехал мимо остановки, а два других закрыли всю дорогу . Через 5 минут приехал еще один и только на нем получилось уехать. Типичные Сумы» — поделился впечатлениями участник группы «Типичные Сумы» Денис Гура и выложил фото.
Троллейбусные пробки в Сумах
Довольно часто в Сумах случаются проблемы с коммунальным транспортом. Каждый раз можно услышать все новые причины: троллейбусы не выехали из-за сильного мороза, оборвались линии электропередачи, очередная поломка, или же возгорание.
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