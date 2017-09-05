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В троллейбусе, у школы и возле магазина: внезапные смерти на Сумщине

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В троллейбусе, у школы и возле магазина: внезапные смерти на Сумщине

31 октября в Сумах на пр. Лушпы в троллейбусе, который шел по маршруту №10, умерла 69-летняя женщина.
В этот же день в Липоводолинском районе около школы умер 45-летний сторож. Труп направлен в морг для выяснения причин смерти.
В Недригайловском районе около сельского магазина обнаружили труп 52-летнего сумчанина. В мае он переехал на временное проживание в это село. Односельчане рассказали, что он жаловался на боли в сердце, но периодически злоупотреблял алкоголем. Труп направлен в морг, экспертиза выяснит причину смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, внезапной считается смерть людей моложе 70 лет.

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