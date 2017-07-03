6 сентября в с. Ивановка Великописаревского района не совсем трезвый 62-летний житель соседнего села в хозпостройке не удержал равновесие, упал с лестницы, ударился головой и умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 6 сентября на территории Сумской области зафиксирован 61 несчастный случай, в котором погибли 45 человек (в прошлом году на эту же дату – 130 с 81 погибшим).
Трагический случай на Сумщине
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
6 сентября в с. Ивановка Великописаревского района не совсем трезвый 62-летний житель соседнего села в хозпостройке не удержал равновесие, упал с лестницы, ударился головой и умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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