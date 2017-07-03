Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.09 Четверг

Трагический случай на Сумщине

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Трагический случай на Сумщине

6 сентября в с. Ивановка Великописаревского района не совсем трезвый 62-летний житель соседнего села в хозпостройке не удержал равновесие, упал с лестницы, ударился головой и умер на месте, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 6 сентября на территории Сумской области зафиксирован 61 несчастный случай, в котором погибли 45 человек (в прошлом году на эту же дату – 130 с 81 погибшим).

Напечатать Письмо автору Просмотров 353 Комментариев 0

читайте также
Ночное ДТП на Сумщине
Ночное ДТП на Сумщине
03.07.2017, 13:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 508 Комментариев 0
Буря на Сумщине уложила в больницу двух электриков
Буря на Сумщине уложила в больницу двух электриков
03.07.2017, 09:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.07.2017, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 332 Комментариев 0
На Сумщине у забывчивого охотника обнаружили патроны (фото) 6 фото
На Сумщине у забывчивого охотника обнаружили патроны (фото)
23.05.2017, 14:12 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 140 Комментариев 0
Смертельный ремонт на Сумщине
Смертельный ремонт на Сумщине
23.05.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.05.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 406 Комментариев 0
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото) 2 фото
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото)
23.05.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 328 Комментариев 0
На Сумщине из-за бордюра двое погибли
На Сумщине из-за бордюра двое погибли
22.05.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.05.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 574 Комментариев 0
На Сумщине травмируются не по-детски
На Сумщине травмируются не по-детски
16.05.2017, 14:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.05.2017, 14:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 159 Комментариев 0
ДТП у райбольницы на Сумщине: выжили не все (фото) 4 фото
ДТП у райбольницы на Сумщине: выжили не все (фото)
16.05.2017, 12:10 Новость
Панорама Панорама 16.05.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 256 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
Вчера, 11:35
admin adminych admin adminych Вчера, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 323 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 426 Комментариев 0
последние комментарии
Vasily Tychoblin к материалу
Лучшие люди Сум (фото)
12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного ...
Вчера, 19:02
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII