Сумскому гусару опять не повезло (фотофакт)

В Сумах то зонт у «Железной дамы» украдут, то еще как-то напакостят. Традиционным предметом издевательства остается скульптура гусара, стоящая в переулке, соединяющем Соборную и Воскресенскую. Напомним, ее неоднократно раскрашивали ученики Кадетского корпуса, считающие делом чести «одеть» скульптуру гусара.