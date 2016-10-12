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04.01 Среда

Сумскому гусару опять не повезло (фотофакт)

Сегодня, 09:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах то зонт у «Железной дамы» украдут, то еще как-то напакостят. Традиционным предметом издевательства остается скульптура гусара, стоящая в переулке, соединяющем Соборную и Воскресенскую. Напомним, ее неоднократно раскрашивали ученики Кадетского корпуса, считающие делом чести «одеть» скульптуру гусара.

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