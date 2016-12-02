Сумское ПТУ уличили в денежных махинациях

Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного профессионально-технического учебного заведения «Сумской центр профессионально-технического образования дизайна и сферы услуг» выявили нарушения, которые привели к потерям, на сумму 392 тыс. грн.

В частности, в учреждении образования безосновательно потратили 204 тыс. грн на обучение по государственному заказу 17-ти учеников, которые ранее уже получили рабочую специальность за государственный счет, а также на бесплатное обучение иностранной гражданки, хотя соответствующей лицензии центр не имел.

Кроме того, из общего фонда учреждения образования израсходовано 82 тыс. грн на оплату коммунальных услуг, которые должны оплачиваться за счет средств специального фонда.

Также в учебном заведении недополучили 41 тыс. грн из-за занижения стоимости оказанных платных услуг, безосновательно выплатили работникам доплаты на сумму 35 тыс. грн и сверхурочно приобрели и списали медикаментов на сумму 27 тыс. грн.

За несоблюдение законодательства по финансовым вопросам четырех должностных лиц заведения привлечены к административной ответственности. О результатах ревизии проинформировано Сумскую местную прокуратуру, — сообщает пресс-служба Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области.