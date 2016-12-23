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Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях

Сегодня, 09:44 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумы
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Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях

Жить становится лучше? Студенты Сум так не считают. Изменения в порядке начислений стипендий оставили множество учащихся без дохода, поскольку факт того, что закрыл сессию на отлично, не дает гарантии, что будешь получать стипендию, ведь все решает рейтинг, поэтому даже 1 бал может определить судьбу одного отличника перед другим. Возможность работать также забрали. Напомним, раньше можно было оформить индивидуальный график и проходить формы контроля по удобному для работающего студента времени. Последней каплей стала неподъемная цена на проживание в общежитии, где условия проживания, мягко говоря, желают лучшего. Например, в общежитиях Сумского государственного педагогического университета в комнатах зимой невозможно нагреться, к тому же студенты, не знают, что такое горячая вода и имеют возможность принять душ, отстояв очередь изо всех проживающих.
«Ціну за гуртожиток піднімають…Як платити — не знаю. Все починалось з 250 грн, дійшло до 440. ЖАХ. Було б за що платити. В кімнаті +13, гарячої води немає, тарганів неможливо витравити, коридори обшарпані, сантехніка та електропровід негодящі, щотижня горять лампочки…Умови жахливі! Я вже згодна жити як в ПТУ: 5 чоловік в тісній кімнаті, але платити 300 грн в рік. Це не можливо! Як тут вчитися, якщо день у день потрібно думати, де взяти гроші на всю цю оплату, на ліки після хвороби, на речі першої необхідності і їжу! Ще й із субсидією незрозуміло нічого…» — написала на своей странице в фейсбук студентка 5 курса СумГПУ Наталия.
Но, не смотря на жалобы будущих педагогов, ни студенческое самоуправление, ни студенческий Президент Украины (который учится именно в этом ВУЗе), по словам студентов, не сделали абсолютно ничего для того, чтобы проживание в «общаге» было комфортным и доступным.

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