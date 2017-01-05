Сумские коммунальные службы предпринимают титанические усилия по борьбе с гололедом. В пятницу 17 февраля на одной из остановок на ул. Петропавловской работала целая армия. Люди очень старались, но если сравнить их количество с количеством хотя бы остановок, не говоря уже о других обледенелых участках города, то становится понятно, что силы не равны. Без техники до лета не управятся, а трактора все нету!
Сумские коммунальщики долбят лед вручную
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