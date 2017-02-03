31 марта в нейрохирургию областной больницы с проникающим ранением в шею госпитализирован 43-летний сумчанин. Как выяснили медики, повреждения он нанес себе сам при попытке суицида.
Но не все так хорошо заканчивается. 29 марта по месту проживания повесилась онкобольная 70-летняя жительница Ахтырки. А днем ранее — в Лебединском районе в сарае по месту прописки повесился 26-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 60 человек (в прошлом году на эту же дату – 64).
Сумчанин хотел вскрыть артерию
Сегодня, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
31 марта в нейрохирургию областной больницы с проникающим ранением в шею госпитализирован 43-летний сумчанин. Как выяснили медики, повреждения он нанес себе сам при попытке суицида.
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