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03.04 Понедельник

Сумчанин хотел вскрыть артерию

Сегодня, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Сумчанин хотел вскрыть артерию

31 марта в нейрохирургию областной больницы с проникающим ранением в шею госпитализирован 43-летний сумчанин. Как выяснили медики, повреждения он нанес себе сам при попытке суицида.
Но не все так хорошо заканчивается. 29 марта по месту проживания повесилась онкобольная 70-летняя жительница Ахтырки. А днем ранее — в Лебединском районе в сарае по месту прописки повесился 26-летний местный житель, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 27 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 60 человек (в прошлом году на эту же дату – 64).

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