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Сумчане следят за уборкой снега (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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После трагического случая, связанного с гибелью мужчины под колесами маршрутки, сумчане начали проявлять больше осторожности, а также постоянно следят за уборкой снега коммунальщиками. Сумчанин Алексей Клочков подготовил наглядный фотоотчет, на котором можно увидеть, как чистят снег в Сумах. По фото видим, на некоторых остановках кучи снега до сих пор продолжают лежать.

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