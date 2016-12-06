После трагического случая, связанного с гибелью мужчины под колесами маршрутки, сумчане начали проявлять больше осторожности, а также постоянно следят за уборкой снега коммунальщиками. Сумчанин Алексей Клочков подготовил наглядный фотоотчет, на котором можно увидеть, как чистят снег в Сумах. По фото видим, на некоторых остановках кучи снега до сих пор продолжают лежать.
Сумчане следят за уборкой снега (фото)
После трагического случая, связанного с гибелью мужчины под колесами маршрутки, сумчане начали проявлять больше осторожности, а также постоянно следят за уборкой снега коммунальщиками. Сумчанин Алексей Клочков подготовил наглядный фотоотчет, на котором можно увидеть, как чистят снег в Сумах. По фото видим, на некоторых остановках кучи снега до сих пор продолжают лежать.
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