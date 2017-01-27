Сумчане любят и охраняют каждую кучу родного города

Этой куче уже неделя. Выросла она на ул. Ярослава Мудрого, бывшей Пролетарской. Оказывается, древние князья могут иметь кое-что общее с пролетариатом, которого при них не было и быть не могло. «Подвал почистили, тариф такой есть!» — заметил один грамотный прохожий. «А улицу почистить — нет такого тарифа? — поинтересовался другой, несознательный. В самом деле, переименовать улицу легче, чем содержать ее в порядке!» А простым жителям Пролетарской — нет, видно, не им. какого-то мудрого князя, а именно Пролетарской — куча полюбилась сразу. На той неделе из нее тащили – кто что для себя найдет интересное. Заметив, что куча уменьшилась, народ бросился ее спасать — теперь несут в нее каждый свою долю ненужного хлама. Контейнеры — напротив, но если новую кучу не поддержать, она совсем пропасть может.