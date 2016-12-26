Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт)

Жители домов по ул. Герасима Кондратьева, которые находятся в районе Сумского национального аграрного университета, забили тревогу по поводу черного пепла несколько день устилающего их дворы и дома.

«Мы наблюдаем эту картину уже третий день. Из трубы аграрного валит черный дым. В результате снег в округе черный. И это только видимые осадки, которые выпали на снег. А что витает в воздухе? Мы переживаем за свое здоровье и здоровье наших детей. Что это за пепел и почему на трубах университета нет фильтров?», — обратился в редакцию один из местных жителей, назвавшийся Александром. Он же предоставил и фотографии.

Свои комментарии по этому поводу в Сумском национальном аграрном университете обещали предоставить позже.