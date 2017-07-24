В Сумах водители жалуются на отсутствие дороги в пер. 9 Мая (фото)

В переулке 9 мая (спуск с улицы Воскресенской на Кооперативную) сплошные ямы и торчащие люки «украшают» центральную часть нашего города. Кроме эстетического ракурса этой проблемы, плохие дороги не дают возможность водителям подъехать к магазинам, банкам, офисам, медучреждениям и жилым домам. В будние дни правую сторону дороги занимают водители, которые работают на прилегающей территории. Также эта дорога является подъездом к улице Воскресенской, поэтому для грузовых машин, которые обслуживают предприятия на ней, преодоление этого участка становится нелегким испытанием. «Здесь дороги просто нет. И это центр города. Я довольно часто езжу по этому подъему. Из-за таких дорог подвеска машины быстро приходит в негодность. А у городского правления всегда нет денег,» — комментирует ситуацию водитель Виктор Семаш.

Алина Винниченко