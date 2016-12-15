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В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения

Сегодня, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения

Сегодня, 1 февраля около 11.00 на ул. Кооперативной около обычного места отправления маршруток было замечено необычное скопление людей. Мы узнали, что бусик организации пассажирских перевозок SanAvto был задержан то ли с участием представителей общественной организации «Східний корпус», то ли непосредственно ими. Близко друг к другу стояли представители этой организации, полицейские и группа водителей от SanAvto, но однозначной информации о случившемся сложить из того, что говорили эти люди не удалось. Представитель «Східного корпусу», представившийся Сергеем пояснил, что поводом для таких радикальных действий послужила авария с машиной именно SanAvto при которой погибли люди. Это случилось довольно давно, но вот теперь активисты из общественной организации стали проводить проверки пакетов документов во всех маршрутках и если обнаруживается отсутствие страховки или маршрутного листа, или еще какого-то документа, то составляется акт. Сергей назвал происходящее совместными действиями с автодорожной службой. Насколько все это законно, утверждать не беремся. Водители заявляли, что представители «Східного корпусу» вели себя весьма радикально — обещали порезать колеса. Сами же общественники это отрицают. — Как именно они именно Вас задерживали? — спросили мы одного из водителей, — Они что, перед передним бампером строились, руками держали? Ответ был несколько успокаивающий: — Ну нет. Но в машину залазили, документы требовали непонятно на каком основании. Полицию вызвала служба SanAvto, как подтвердили ее представители. Один из полицейских уточнил, или наоборот, озадачил. «Нас вызвала наша диспетчерская служба». И для волнующихся граждан добавил: «Маршрутка выедет по своему расписанию». Еще мы узнали, что без лишнего шума для пассажиров других рейсов изменены места посадки, чтобы никто не мешал им занять свои места в бусике и отправиться туда, куда собирались.
Сергей из «Східного корпусу» утверждает, что они будут заниматься всеми перевозчиками. Работающие в SanAvto водители говорят, что такое происходит пока только с ними. Никаких окончательных выводов сделать пока невозможно, но что-то явно начинается, значит чем-то закончится.
К 14.00 в указанном месте было все как всегда. Уже или пока.

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