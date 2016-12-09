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09.02 Четверг

В Сумах студенты не хотят доплачивать за иней в душе (фотофакт)

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Александр Панченко Александр Панченко

Во вторник состоялось первое заседание рабочей группы по поводу цен и условий проживания в общежитии Сумского педагогического университета. В нее вошли члены студенческого самоуправления, студкомы, старосты этажей и администрация университета. Руководство вуза привело аргументы в пользу того, что стоимость месяца проживания в общежитие должна составлять 420 грн., но студенты считают, что это завышенная цена.
В подтверждение «комфортности» студенты поделились фотографиями душа в одном из общежитий.
«А віз і нині там…» саме так можна охарактеризувати ситуацію, яка склалася довкола питання підвищення плати за гуртожиток в СДПУ ім. А. С. Макаренка. Адміністрація на поступки не бажає йти. Але за що платити? За оце: (на фото вікна в душі гуртожитку №4. Дата знімку 8.02.2017). Шановна, адміністрація, якщо ви не знали то в душі купаються, а щоб покупатися потрібно роздягнутися (одягненими покупатися не вийде). Мало того, що вода холодна так і вікна інієм покрились. І за такі умови 420 грн? Ганьба» — написал на своей странице в фейсбук Антон Корж и выложил фото.


Напомним, на прошлой неделе студенты Сумского педагогического университета выступили против повышения платы за проживание в общежитии Сумского педагогического университета. На встрече с ректором студенты криками «ганьба» высказали недоверие руководителю университета.

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