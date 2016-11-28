В Сумах снова горело авто

20 января в одном из сумских автокооперативов возник пожар в гараже, принадлежавшем 62-летнему жителю областного центра. Прибывшие на место спасатели обнаружили в гараже БМВ синего цвета без госзнаков в разобранном состоянии, который частично сгорел. С места события взяты необходимые пробы. Назначен ряд экспертиз для установления причин пожара, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.