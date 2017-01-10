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В Сумах сбили пешехода

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах сбили пешехода

15 января на пр. Лушпы 51-летний водитель за рулем Suzuki совершил наезд на местного жителя. В результате ДТП 51-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки и многочисленными ушибами госпитализирован в ортопедию ЦГБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 15 января с начала года на территории Сумской области произошло 8 ДТП, в которых 4 человека погибли и 19 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 25 ДТП, в которых 2 человека погибли и 36 пострадали).

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